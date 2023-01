Palermo, muro Pigliacelli. Il portiere rosanero è tra i meno battuti della Serie B

Tra i top nella classifica delle clean sheet, ovvero le volte in cui la porta è rimasta inviolata, l'ex Pro Vercelli e Trapani si posiziona al quinto posto tra i colleghi del campionato di Serie B. Sono otto le partite in cui il Palermo ha segnato il numero "zero" sul tabellino degli avversari in tutta la stagione. Sul podio dei portieri meno battuti troviamo l'ex Palermo Colombi della Reggina con nove "lenzuoli puliti", mentre al secondo posto c'è Iannarilli della Ternana con dieci. Il primo posto lo occupa Turati del Frosinone con ben undici clean sheet.

A dare un sostanziale aiuto a Pigliacelli c'è senza dubbio la granitica difesa rosanero che, specialmente nelle recenti uscite, sta concedendo pochi spazi agli avversari. L'unica vera palla gol concessa al Bari nell'ultimo turno di Serie B se l'è ritrovata Walid Cheddira , attuale capocannoniere della competizione, il quale non è riuscito col mancino a trafiggere un pronto e reattivo portiere rosanero una volta presentatosi in area di rigore. Poco prima, Pigliacelli si è esibito anche neutralizzando un'occasione da parte di Ceter .

La Lega Serie B ha premiato il momento di forma particolarmente positivo del portiere ex Craiova inserendolo nella formazione top della ventunesima giornata di campionato. "Non è un caso che i rosanero abbiano incassato 14 gol nelle prime 9 giornate, mentre nelle successive 12 soltanto 11", riporta il quotidiano evidenziando come dalla gara pareggiata al "Barbera" con il Cittadella ci sia stata una svolta nella formazione di Corini. "Con i bianconeri fu la prima partita in cui i rosanero incassarono tre reti aprendo una parte di campionato decisamente critica in cui i tre gol al passivo erano diventati quasi un’abitudine", si appresta alla conclusione l'articolo della Gazzetta ricordando la prossima sfida del Palermo al "Del Duca" contro l'Ascoli il prossimo sabato alle 14.00.