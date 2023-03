Palermo-Modena, Vido: “Fantastico segnare al ‘Barbera’ davanti a dei tifosi così”

Luca Vido si è sbloccato segnando la sua prima rete con la maglia rosanero firmando il definitivo 5-2 della sfida tra Palermo e Modena , conquistandosi e realizzando il proprio calcio di rigore. Questo il pensiero dell'attaccante ex Perugia espresso tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"Fare goal al Barbera Davanti a dei tifosi così e in questa serata è stato fantastico !! Contento del risultato ed ora lavoriamo ancora più duramente per continuare a sognare in GRANDE ! Forza Palermo"