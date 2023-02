Palermo, mercato concluso: ora testa alla Serie B. Un febbraio rovente per i rosanero

Archiviato il calciomercato invernale (questo il riepilogo dei colpi in entrata ed in uscita dei rosa), la formazione allenata da Eugenio Corini dovrà concentrare tutte le proprie energie in una serie di impegni contro avversari dalle grandi ambizioni. Il primo ostacolo del mese di febbraio è la Reggina di Filippo Inzaghi, reduce da una sconfitta in casa del SudTirol. La compagine calabrese ha perso momentaneamente anche il secondo posto in classifica ed è desiderosa di conquistare punti domenica prossima al "Renzo Barbera" per tornare nella zona promozione diretta. In seguito, l'avversario del Palermo sarà il Genoa al "Ferraris", con i rossoblù che hanno proprio scavalcato, seppur di un solo punto, la già citata Reggina. La terza gara di febbraio vedrà il ritorno al "Renzo Barbera" del Frosinone, dopo quasi cinque anni dall'ultima volta alla finale d'andata dei playoff di Serie B, con la formazione ciociara allenata da Fabio Grosso che naviga a vele spiegate in cima alla classifica e verso la Serie A. Concluderanno il mese SudTirol e Ternana, due squadre che si sono insediate in zona playoff e che faranno di tutto per evitare l'inserimento di nuove concorrenti nella suddetta parte di classifica.