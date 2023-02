Palermo, Masciangelo carico e in rampa di lancio. L’ex Benevento pronto per Frosinone

"In rampa di lancio: Masciangelo carico". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori in casa Palermo ed in particolare su Edoardo Masciangelo, presentatosi in sala stampa in vista della sfida in programma il prossimo sabato 18 febbraio alle ore 14.00 contro il Frosinone allo stadio "Renzo Barbera" e valida per la venticinquesima giornata di Serie B.