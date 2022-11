Palermo, Marconi squalificato per la sfida contro il Venezia al “Barbera”

Al minuto 53' di Cosenza-Palermo, terminata con il punteggio di 3-2 in favore dei calabresi, Ivan Marconi ha ricevuto un cartellino giallo. Ammonizione pesante in quanto diffidato che costringerà il difensore rosanero, matchwinner della precedente sfida contro il Parma, a non partecipare al prossimo impegno dei siciliani contro il Venezia, in programma il prossimo 27 ottobre alle ore 18.00.