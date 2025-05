Palermo, le possibili combinazioni per raggiungere il quinto e il sesto posto

Tutte le combinazioni che porterebbero i rosanero ad affrontare il primo turno dei play-off con un vantaggio

Mediagol ⚽️ 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 08:03)

Il Palermo è ufficialmente in zona play-off. Dopo la sconfitta del Bari e la vittoria dei rosanero, i quattro punti di margine tra le due compagini ha portato alla matematica partecipazione dei siciliani agli spareggi promozione. L'unico dubbio rimasto riguarda la posizione nella griglia da cui partirà la squadra di Dionisi: fino al quinto posto la lotta è ancora apertissima.

LE COMBINAZIONI — Per raggiungere il sesto posto, che garantirebbe di giocare in condizioni favorevoli il turno preliminare, i rosa, in caso di vittoria, dovranno guardare in casa Catanzaro: se la squadra di Caserta non dovesse vincere contro il Mantova, allora avverebbe il definitivo sorpasso.

I calabresi si trovano sopra di un solo punto dal Palermo: in caso di pari della squadra di Dionisi e sconfitta dei giallorossi, il sorpasso avverrebbe ugualmente, visti gli scontri diretti a favore dei siciliani. Ma, solo in questo caso, potrebbe non bastare: il Cesena dista un solo punto e una loro vittoria contro il Modena porterebbe, con le condizioni espresse precedentemente, i bianconeri al sesto posto.

Per quanto riguarda il quinto posto la situazione si complica, ma non resta del tutto impossibile: se il Palermo dovesse vincere e il Catanzaro non dovesse farlo, basterebbe la sconfitta della Juve Stabia contro la Sampdoria per conquistare il quinto posto. Le vespe al momento distano tre lunghezze dai rosanero, ciò implica la necessità di una loro sconfitta per sperare nella quinta posizione della cadetteria.

I rosanero non hanno più il loro destino in mano, come poche settimane fa, ma hanno l'obbligo di vincere contro la Carrarese per sperare, grazie anche a qualche risultato favorevole, di partire con un minimo vantaggio negli spareggi promozione.