Palermo, Le Douaron é l’arma in più: da delusione a riserva di lusso

Il francese classe 1998, prelevato dal Brest per 4 milioni di euro in estate, era stato presentato come un acquisto top, capace di fare la differenza la cadetteria, purtroppo non ha reso come tutti si aspettavano, ma nelle ultime settimane mister Dionisi gli ha dato il ruolo da alter ego che sta interpretando nella maniera migliore possibile: in ogni occasione che è subentrato a Brunori o a Pohjanpalo il francese ha offerto prestazioni ottime, caratterizzate sempre da generosità e da capacità di creare spazi.