Palermo, l’attacco si è inceppato. Corini per rilanciare un Brunori a secco da 4 gare

Le idee del tecnico Corini per far quadrare un attacco sterile nelle ultime uscite

Mediagol ⚽️

"Palermo inceppato". Questo è il titolo in apertura della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori anche sulla sfida tra Palermo e Ternana andata in scena lo scorso martedì allo stadio "Renzo Barbera" e valida per il ventisettesimo turno di Serie B e conclusasi con il risultato di 0-0.

La formazione di Eugenio Corini ha messo a segno solamente due reti nelle ultime quattro uscite contro Genoa, Frosinone, SudTirol e Ternana. Contro i ciociari, Valerio Verre si è messo in mostra con una prodezza da centrocampo pluricitata e che ha fatto in breve tempo il giro del web, ma l'ex Perugia e Verona si è dovuto successivamente fermare a causa di uno stato febbrile che gli ha impedito di partecipare alle due gare più recenti dei rosanero. L'altra marcatura è stata messa a segno da Edoardo Soleri in casa degli altoatesini, con un colpo di testa sotto misura che ha fissato il punteggio sull'1-1 contro la formazione rivelazione dell'attuale cadetteria.

L'articolo del quotidiano si concentra prevalentemente sul capitano e capocannoniere della compagine siciliana, ovvero Matteo Brunori, ago della bilancia da ormai due anni del Palermo. L'italo-brasiliano, punto di riferimento offensivo della squadra con ben tredici reti messe a segno fino a questo momento, non è riuscito a trovare la via della rete nelle quattro gare consecutive precedentemente citate, con l'ultima rete che risale al 5 febbraio scorso contro la Reggina su calcio di rigore. "Brunori è il primo in Serie B per partecipazione alle reti con il 44,8% di incidenza" sottolinea la Gazzetta. I tifosi rosanero nei momenti complicati di una partita sperano sempre nella giocata o nel guizzo vincente del proprio capitano.

Il partner d'attacco di Brunori dal primo minuto è stato recentemente cambiato, con Francesco Di Mariano che si è spesso accomodato in panchina nelle ultime uscite in favore di Gennaro Tutino o che ha giocato molto più lontano dalla porta posizionandosi sulla fascia destra per far rifiatare il titolare Nicola Valente. Il tecnico Corini studia le mosse per far funzionare al meglio il reparto più avanzato e potrebbe non escludere l'opzione di schierare due attaccanti ai fianchi di Brunori per sfruttare le potenzialità del vice-capocannoniere della Serie B.