Palermo, l’Ascoli rompe l’incantesimo del Barbera: rosa sconfitti dopo più di un anno

L'Ascoli di Cristian Bucchi si è imposto per 2-3 grazie alla tripletta di Gondo, con le reti di Brunori e Segre che non sono bastate ai rosanero per riagguantare il pareggio. L'ultima debacle casalinga dei siciliani risale al 7 marzo 2021, in un Palermo-Juve Stabia terminato 2-4 nella stagione 2020/2021.