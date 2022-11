Palermo, la svolta millennials porta la firma di Gomes. Con lui titolare zero ko

“ Non è un campionato per giovani “. Titola così l'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla svolta "giovane" che sta coinvolgendo l'attuale Serie B .

Tra i giovani "millennials" che stanno rivoluzionando la categoria c'è anche Claudio Gomes, centrocampista del Palermo arrivato dal Manchester City e sorpresa in positivo delle ultime uscite dei rosanero. Con il francese titolare, i siciliani non sono mai usciti sconfitti fino a questo momento, considerando le gare contro Pisa, Cittadella, Modena e Parma. Dinamismo, grinta e personalità sono le qualità che hanno contraddistinto in campo il classe 2000, relegando in panchina un mediano di esperienza come Leo Stulac. Situazione capovolta, invece, per un altro giovanissimo dei rosa, ovvero Alessio Buttaro. Il difensore romano, anche a causa di un recente stop, non ha potuto partecipare alle ultime partite disputate.