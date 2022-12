Palermo, la festa doppia di Brunori: dall’aggancio a Cheddira all’Italia di Mancini

L'attaccante italo-brasiliano ha, infatti, a disposizione l'ultima giornata del girone d'andata per andare in doppia cifra staccando Cheddira nella classifica marcatori del torneo cadetto. "Brunori sta viaggiando su ritmi altissimi e la convocazione di Mancini in Nazionale non è casuale e può diventare un primo passaggio in vista di altri in futuro", si legge sulla Rosea. Tutto è possibile, basti pensare che Luca Toni è approdato in Azzurro avendo un solo anno in meno rispetto all'ex Juventus.