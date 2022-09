Palermo, in due sconfitte consecutive incassate sei reti. Fisionomia cercasi

Una formazione ancora in fase di rodaggio, con il Palermo costretto a ripartire

"La seconda sconfitta consecutiva, con sei gol incassati in due partite". Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo. La formazione di Eugenio Corini, infatti, ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva, dopo il 2-3 subito tra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro l'Ascoli. La vittoria netta della Reggina al "Granillo" dello scorso sabato evidenzia alcune lacune della squadra rosanero, a partire proprio da un reparto difensivo ancora in fase di rodaggio e con incertezze anche sulla disposizione dei quattro difensori titolari.

"Il volto definitivo dei rosanero ha preso forma, di fatto a Reggio Calabria, con 6 elementi nuovi, rispetto alla gara con l'Ascoli, che non avevano un pregresso in campo e con una preparazione atletica diversa l'uno dall'altro. Una premessa doverosa, ma che non esclude l'analisi sulle lacune e su aspetti in positivo che iniziano a intravedersi. La chiave di lettura è che se il Palermo ha potenziato l'organico con giocatori di livello per la categoria, adesso deve trovare la fisionomia in cui possono esprimersi al meglio". Prosegue così l'articolo della Gazzetta, sottolineando il tempo necessario che servirà al Palermo per trovare la giusta quadra in campo con ben nove undicesimi di formazione titolare stravolta rispetto a quella che trionfò agli scorsi playoff di Serie C, con i soli Alessio Buttaro e Matteo Brunori come "superstiti".

"Se Nedelcearu intende riscattare la retrocessione con il Crotone della scorsa stagione dovrà mettere più concretezza, anche Pigliacelli dovrà fornire qualche intervento risolutivo in più tra i pali. Per quanto riguarda Bettella, una sola gara è insufficiente per trarre conclusioni, l'espulsione, però, quando la squadra si trovava in superiorità avrebbe potuto evitarla". La Gazzetta prosegue concentrandosi sui singoli, sul "downgrade" mostrato dal rumeno Ionut Nedelcearu rispetto alle prime uscite in cui aveva particolarmente impressionato la tifoseria rosanero. Mentre subire sei gol in due partite non è un vanto per un portiere come Mirko Pigliacelli, nonostante la poca colpevolezza specialmente sulle reti subite contro la Reggina, il cartellino rosso di Davide Bettella si va ad aggiungere a quelle di Ivan Marconi a Bari e di Nicola Valente contro l'Ascoli, diventando la terza espulsione consecutiva del campionato di Serie B del Palermo.