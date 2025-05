Palermo, il paradosso rosanero: investimenti da big ma meno punti rispetto alla scorsa stagione

In termini di punti, la gestione Dionisi ha finora prodotto un risultato decisamente inferiore rispetto a quella precedente. Ma forse anche il solo dato numerico rischia di essere riduttivo: con Corini, seppur tra molte difficoltà, il Palermo aveva toccato a tratti le zone alte della classifica; con Dionisi, invece, la squadra ha faticato costantemente a entrare in zona playoff, insidiata da avversarie partite con obiettivi ben più modesti come Juve Stabia e Catanzaro. È doveroso riconoscere che nemmeno Corini, nella scorsa stagione, aveva brillato al punto da meritare grandi elogi. Tuttavia, è innegabile che con una rosa meno competitiva sia riuscito a ottenere risultati migliori. Un ulteriore dato, ancor più allarmante, riguarda la possibilità concreta che, in caso di sconfitte contro Frosinone e Carrarese, il Palermo possa chiudere questa stagione con un bilancio peggiore rispetto al primo anno di Corini, all’epoca molti attribuirono a Silvio Baldini la responsabilità di una stagione complicata, ritenendo le sue dimissioni destabilizzanti per l'ambiente. Col senno di poi, però, viene da chiedersi se non avesse intuito in anticipo le difficoltà del progetto, scegliendo di farsi da parte prima che emergessero con maggiore evidenza.