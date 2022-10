Palermo, il fortino “Barbera” non porta vittoria: Corini e la trasferta di Modena…

"L'export non funziona: a Modena serve subito un sussulto" . Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che centra i temi di attualità in casa Palermo in vista della prossima sfida allo stadio "Alberto Braglia" contro il Modena .

Il doppio turno casalingo contro le dirette concorrenti in chiave salvezza non ha ottenuto i risultati auspicati da tifoseria e dirigenza rosanero, con due punti in due gare che certamente non hanno smosso la classifica che vede i siciliani al penultimo posto del campionato di Serie B. Se il "Renzo Barbera" non è bastato per il ritorno alla vittoria del Palermo, dovranno essere le gare in trasferta ad invertire il trend negativo. Tuttavia, il gol "esterno" manca dalla seconda giornata al "San Nicola", con la firma di Valente per l'1-1 di Bari. Totale di 323 minuti senza gonfiare la rete avversaria fuori casa. Quest'unica rete siglata lontana dalle mura amiche testimonia il dato negativo dei rosanero, peggior rendimento realizzativo in trasferta della categoria.