Palermo, Giammarva: “Tifosi del Frosinone mi diedero del mafioso. Stirpe? Un signore”

Giovanni Giammarva , uno degli ultimi presidenti rosanero nell'ultima parte della storia dell' U.S. Città di Palermo , ha rilasciato un'intervista alle colonne del Giornale di Sicilia tornando sulla tanto discussa finale di playoff di Serie B persa contro il Frosinone nel 2018. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Quella partita lì ha cambiato il destino, ma nessuno mi toglie dalla testa che questo destino partisse da altro… Se il Palermo fosse andato in A sarebbe cambiato anche il futuro. Il disastro, poi, si sarebbe potuto evitare anche stando in B. Cosa ricordo? Che il Frosinone l’ha vinta con tutta una serie di escamotage di basso profilo. Ricordo pure l’accoglienza, diciamo così, del pubblico quando andai a salutare i nostri tifosi: tutti a darmi del mafioso, senza neanche sapere chi fossi. L’unico signore è stato Stirpe. Longo? Se ne uscì con una frase sui bilanci a posto del Frosinone, ma come può un allenatore di una squadra di calcio porsi questo tipo di problemi?".