Palermo, GdS: “Meteora in rosa, super a Cosenza. Tutino a caccia della vendetta bis”

Gennaro Tutino, l'ex giocatore del Palermo, sarà il protagonista della partita contro il Cosenza, squadra in lotta per evitare la retrocessione. Nella partita di andata, Tutino aveva esultato dopo un gol, suscitando l'ira dei tifosi del Palermo. La sua esperienza nel club siciliano non è stata positiva, ma quest'anno sta facendo molto bene nella compagine calabrese, segnando 13 gol e fornendo 2 assist. La sua presenza rappresenta una vera minaccia per la difesa del Palermo. La quale sarà rimaneggiata, vista l’assenza (pesante) di Fabio Lucioni al centro del pacchetto arretrato. Toccherà a Ceccaroni e compagni contenere la qualità dell’ex attaccante di Napoli, Parma ed Empoli tra le altre. Vera forza principale della squadra di William Viali.