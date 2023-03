Palermo Football Conference, Sommella: “Immobile bistrattato. Cheddira da Serie A”

“Mi viene in mente che sono passati dodici anni, il tempo passa. Come era bello quel Palermo! Mi ricordo la finale di Coppa Italia a Roma, era un bel Palermo e torno qui sempre con piacere. Si sono creati rapporti bellissimi con lo stesso Cavani. Immobile in Nazionale? L’unica cosa che ha sempre fatto Ciro sono i gol. Sto ragazzo è stato bistrattato, a volte è stato attaccato ma qui Corvino ci può dire che di Vlahovic italiani non ne abbiamo. Ciro purtroppo ha anche le sue colpe, lo scorso anno a Palermo era capitano. Con la Macedonia fu una tragedia calcistica, anche perché veniva dopo l’altra tragedia contro la Svezia a San Siro. Ha vinto l’europeo, una scarpa d’oro e quattro volte il titolo di capocannoniere. Nessuno ha fatto i numeri che ha fatto lui, gli dico spesso che si ricorderanno di lui quando smetterà. Se Ciro si ferma sono problemi per tutti”.