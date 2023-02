Palermo, ecco la Ternana: quattro mesi dopo il 3-0, è un altro match

Brunori e compagni non vincono da tre partite ma sono riusciti ad impensierire squadre come Frosinone e Genoa che militano nelle prime due posizioni nella classifica di Serie B. "Questa è una gara fondamentale per capire il nostro percorso di crescita e perché dobbiamo portare a casa il risultato, ma sarà una partita dove non avremo riferimenti e dobbiamo giocare con equilibrio e cuore", ha dichiarato Corini nella consueta conferenza stampa pre-gara. Il Genio, che non sarà in panchina causa squalifica, ha perso a Bolzano Graves e Sala ma per la partita in programma questa sera recupera due pedine fondamentali come Verre e Valente. Anche Davide Bettella rientra tra i convocati con le condizioni fisiche dell'ex difensore del Monza che appaiono in netto miglioramento.