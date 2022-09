Palermo, è tornato il “mal di trasferta”? Finora solo un punto lontano dal “Barbera”

Di Valente l'unica rete siglata fuori dal "Barbera". E' un Palermo dai due volti

Mediagol ⚽️

"Il problema rosanero: grintosi e lucidi in casa, timidi e confusi fuori". Apre così l'edizione 0dierna de "La Gazzetta dello Sport" nella propria edizione siciliana che si focalizza sull'alternanza di rendimento del Palermo tra le gare disputate tra le mura amiche del "Renzo Barbera" e quelle al di fuori della Sicilia.

"Due facce, due velocità, due atteggiamenti. Tra il Barbera ed il resto c'è ancora troppa differenza", inizia così l'articolo della Gazzetta. Infatti, la formazione di Eugenio Corini in trasferta ha conquistato solamente un punto al "San Nicola" di Bari, grazie alla rete siglata da Nicola Valente, finora unica marcatura dei rosa lontani da Palermo. Sei punti sui sette totali sono stati raccolti nelle partite casalinghe, in virtù delle vittorie contro Perugia e Genoa, con in mezzo la sfortunata sconfitta contro l'Ascoli. Due delle tre sconfitte dei rosa sono arrivate in trasferta contro la Reggina e, la più recente, contro il Frosinone. "Di sicuro c'è che tra la gara di Reggio e quella di Frosinone è stata ridotta l'emorragia dei gol al passivo e questo è un fatto da non oscurare", prosegue il quotidiano.

"Tra le pedine che devono alzare il livello ci sono anche Mateju e Di Mariano", si avvicina alla conclusione l'articolo della Gazzetta, puntando i riflettori su due nuovi arrivati in casa Palermo. Il terzino ex Brescia ha finora giocato sulla corsia di sinistra, nonostante in carriera lui sia stato solito giocare sulla destra, non riuscendo ancora a convincere appieno tra imprecisioni ed incertezze. L'esterno d'attacco ex Lecce e Venezia appare poco lucido specialmente negli uno contro uno e nelle occasioni da gol.

C'è tanto da migliorare in quel di Manchester, dove da domani il Palermo andrà in ritiro proprio nella sede del City per poter affinare le intese tra giocatori e mister.