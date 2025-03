Palermo, Dionisi a rischio esonero in caso di risultato negativo contro la Salernitana

Il tecnico ex Sassuolo potrebbe rischiare grosso in caso di risultato negativo domenica

Secondo quanto riportato da "TMW"Alessio Dionisi in caso di risultato negativo contro la Salernitana, potrebbe salutare i rosanero con Iachini e De Biasi come principali indiziati per sostituirlo. Invece, l'idea di Vivarini sembrerebbe tramontare.