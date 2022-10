Palermo, difesa sempre più in difficoltà: è la quarta partita con tre gol subiti

"Si risveglia l'attacco ma non smette di tremare la difesa" . Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sul pareggio del Palermo per 3-3 contro il Pisa maturato nella scorsa giornata di Serie B .

Quello difensivo è uno dei reparti più in difficoltà in questo avvio di campionato del Palermo. Anche a causa di alcune indisponibilità, la retroguardia ha visto i propri interpreti cambiare più volte, rendendo più difficile consolidazione e l'amalgama del reparto. I rosanero, come sottolinea il quotidiano, ha incassato sei reti nelle ultime due gare. Un dato preoccupante questo delle quindici reti totali subìte fino a questo momento, che però non è il peggiore della cadetteria date le diciannove reti incassate dal Como, fanalino di coda della Serie B.