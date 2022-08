Palermo, Di Mariano: “Unico rammarico? Serie A con il Lecce. Preferivo un finale diverso”

Me ne vado a testa alta, avendo sudato e onorato questa maglia SEMPRE FINO ALLA FINE! Mi avete inondato di un affetto magico facendomi sentire uno di voi. Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto e gratitudine che mi avete mandato e spero di aver ricambiato con ciò che abbiamo conquistato. Senza quel grande gruppo non ci saremmo mai riusciti e ringrazio anche ogni singolo compagno per aver dato il massimo. Ho il rammarico di non aver potuto dimostrare quanto valgo in serie A. Dopo aver profuso sacrifici, dedizione, passione entusiasmo e sofferenza, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. I giocatori passano ma gli uomini restano e spero di aver lasciato ad ognuno di voi un ricordo indelebile perché alla fine questo è ciò che conta. Mi sento comunque di ringraziare chi mi ha dato la possibilità di poter ritornare qui. Giocare per questa piazza magnifica e averla portata dove merita è stata la mia vittoria più grande.