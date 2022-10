Palermo, Devetak conquista Corini: chance da titolare per il serbo a Modena?

"A detta dello stesso Corini, Devetak ha difeso con ordine, senza sbavature, e all'occorrenza si è spinto in avanti, riuscendo anche a mettere un buon pallone in area per Brunori che di testa non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta", come riportato dal quotidiano. Al serbo arrivato in estate è bastato giocare il secondo tempo della sfida contro i veneti, esordio assoluto in maglia rosanero, per mettersi in mostra ed affermarsi come alternativa più che valida all'attualmente infortunato Marco Sala o al duttile Ales Mateju. Mladen Devetak non è stato uno dei calciatori più fortunati che abbiano mai messo piede in Sicilia: il serbo, infatti, lo scorso 5 agosto aveva rimediato un infortunio al polpaccio a distanza di pochi giorni dalla firma del proprio contratto con i rosa che lo ha costretto a restare fermo ai box per circa due mesi. "Tra l'altro, essendo arrivato prima del terremoto Baldini, cioè quando la direzione sportiva era ancora nelle mani di Castagnini, si sarebbe potuto pensare che Devetak non rientrasse nel progetto avviato dal City con l'avvento di Corini e Rinaudo. Ma evidentemente Devetak si è saputo giocare bene le sue carte, quanto meno in allenamento, tanto da indurre Corini a buttarlo dentro col Cittadella, nonostante il momento delicato, e a valutarne l'impiego da titolare per la sfida di Modena", continua l'articolo della Gazzetta.