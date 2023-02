Palermo, da Miccoli fino a Soleri e Verre: i gol da centrocampo segnati al “Barbera”

Non solo Verre. Tutte le prodezze da centrocampo viste allo stadio "Renzo Barbera"

Di Davide Raja

Nel giro di pochissimo, la perla di prima intenzione dalla propria metà campo di Valerio Verre in Palermo-Frosinone è divenuta virale. La stessa Lega Serie B lo ha definito come "il gol dell'anno", elogiando la prodezza balistica del centrocampista scuola Roma. Non il primo centro dalla lunghissima distanza per il classe 1994, già autore di un gol capolavoro siglato da circa 40 metri in un Trapani-Pescara, nella finale playoff di Serie B 2015/2016 che decretò la promozione degli abruzzesi in Serie A. Non è la prima volta, invece, che i tifosi presenti al "Renzo Barbera" sono riusciti ad assistere ad un gol siglato da centrocampo. Queste le prodezze di specie realizzate sul manto erboso dell'impianto palermitano nella storia recente:

MASCARA, PALERMO-CATANIA 0-4 (Serie A 2008/2009)

Probabilmente una delle migliori realizzazioni della storia del Derby di Sicilia, Giuseppe Mascara riuscì a calare il tris in favore del suo Catania con un potente destro al volo dal cerchio di centrocampo che si è abbassato improvvisamente non lasciando scampo al portiere Marco Amelia. Un gol storico che spinse il pubblico palermitano del "Renzo Barbera" ad applaudire il proprio ex calciatore per il gesto tecnico di elevata caratura.

MICCOLI, PALERMO-CHIEVO 4-1 (Serie A 2012/2013)

Una partita indimenticabile per Fabrizio Miccoli, quella andata in scena il 30 settembre 2012. Lo storico capitano rosanero ha messo a segno una memorabile tripletta contro il Chievo Verona trascinando i rosanero alla loro prima vittoria in campionato. Il numero dieci aveva aperto le marcature togliendo la ragnatela sotto l'incrocio dei pali con un preciso calcio di punizione, marchio di fabbrica del "Romario del Salento", mentre ad inizio ripresa si era ripetuto con uno slalom conclusosi con un destro fulmineo che ha riportato avanti il Palermo. L'autentico gioiello è stato il gol che ha fissato la partita sul 4-1: Miccoli era riuscito a beffare Stefano Sorrentino, che pochi mesi più avanti sarebbe diventato il suo compagno di squadra, con un magnifico destro al volo da circa 40 metri di distanza dalla porta.

LAZAAR, PALERMO-NAPOLI 3-1 (Serie A 2014/2015)

Un Palermo ribattezzato dalla stampa "in versione Real Madrid" era riuscito ad umiliare un Napoli dalle grandi ambizioni europee. Se in attacco la formazione allora allenata da mister Beppe Iachini poteva contare sui talenti di Paulo Dybala e di Franco Vazquez tra le altre, a sbloccare l'incontro con i partenopei ci aveva pensato Achraf Lazaar con un sinistro lasciato partire da esattamente 39 metri e 53 centimetri. Sorpresissimo Rafael, ai tempi portiere azzurro, tutt'altro che esente da responsabilità e rimasto impietrito di fronte alla conclusione del marocchino, oggi al Novara, protagonista di un errore evidente che ha regalato il primo centro in Serie A all'ex Varese.

SOLERI, PALERMO-PICERNO 4-0 (Serie C 2021/2022)

Nel giro di una decina di mesi, il pubblico del "Renzo Barbera" ha avuto la fortuna di assistere a ben due reti realizzate dal cerchio di centrocampo. Nel corso della sfida tra Palermo ed AZ Picerno, valida per la trentacinquesima giornata di Serie C girone C, Edoardo Soleri ha chiuso i conti siglando la rete del definitivo 4-0 con una magia coniata pochi metri più avanti il cerchio di centrocampo, raccogliendo una respinta corta avversaria. Pallonetto ben preciso che non ha lasciato scampo ad Albertazzi e che è valso per la boa scuola Roma anche per la decima rete in campionato, delle dodici in totale al termine della stagione, realizzate dall'attaccante numero 27.