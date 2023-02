Palermo, da Brunori e Marconi fino a Soleri: gol decisivi negli ultimi dieci minuti

"IL PALERMO SENZA FINE. CHE SALTO IN ALTO CON I COLPI DI CODA NEGLI ULTIMI 10'". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia come la formazione di Eugenio Corini sia particolarmente prolifica specialmente nella fase finale di gara.

I rosanero hanno racimolato nove risultati utili consecutivi, oltre alle tre vittorie di fila, ma il dato interessante sottolineato dal quotidiano è la presenza di una marcatura per quanto riguarda gli ultimi dieci minuti del match. Partendo dalla trasferta del "Curi" di Perugia, la zampata da grande centravanti di Matteo Brunori all'89' è valsa il 3-3 finale, permettendo ai siciliani di portare a casa un punto importante contro quella che, allora, era una diretta concorrente per il mantenimento della categoria. Al turno successivo, il destro sotto misura di Ivan Marconi contro il Bari all'82' sotto il diluvio del "Renzo Barbera" è bastato per ottenere tre punti d'importanza colossale. Minuto fortunato per il Palermo, vittorioso anche al "Del Duca" contro l'Ascoli trascinato dal solito Brunori che, poco dopo aver fallito un calcio di rigore, ha risolto la partita con un'azione solitaria culminata con un destro che si è insaccato all'angolino grazie anche ad una deviazione provvidenziale. Infine, almeno per il momento, il colpo di testa da incorniciare di Edoardo Soleri all'81' contro la Reggina ha fatto impazzire di gioia i ventiseimila spettatori presenti al "Barbera", consegnando la vittoria alla formazione di Corini.