Palermo, Corini cala l’asso Soleri: Edoardo decide in corsa il match con la Reggina

Subentrare ed incidere in corso d'opera, spesso risolvere il match. Edoardo Soleri ha ormai abituato tifosi e addetti ai lavori, calandosi con sorprendente disinvoltura nei panni dello stoccatore part-time. Dodici centri, tra regular season e playoff, nella scorsa stagione, reti pesanti e decisive per la promozione in Serie B della banda Baldini. Mole imponente, fisicità, gamba ed abilità nel gioco aereo. Il terminale offensivo romano dispone anche di un'apprezzabile sufficiente tecnica di base per un attaccante della sua statura. Abile nel gioco aereo, Soleri ha comunque gonfiato la rete avversaria con modalità variegate, coniando9 anche perle balistiche di pregevole fattura nello scorso campionato. Tanta panchina nella stagione in corso, briciole di partita e la velata tentazione di cambiare aria nella sessione invernale di calciomercato. Non è semplice vivere all'ombra di un bomber performante e dominante sul rettangolo verde come Brunori. Umiltà, caparbietà e determinazione hanno aiutato Soleri a non mollare di un millimetro, spingendo al massimo durante gli allenamenti e mantenendo sempre un atteggiamento costruttivo e propositivo in seno al gruppo. Forza mentale e caratura morale che hanno premiato il ragazzo, autore dello splendido gol che ha regalato i tre punti meritati alla compagine di Corini nella sfida d'alta quota contro la Reggina. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, anche contro i calabresi il solito Soleri si è alzato dalla panchina ed ha tolto le castagne dal fuoco al tecnico di turno. Splendida incornata su cross di Mateju che ha scavalcato Contini ha baciato la rete sotto l'incrocio, mandando in visibilio il pubblico del Barbera che ha ormai eletto il centravanti scuola Roma vero e proprio beniamino. Profilo virtuoso emblema della compattezza che regna in seno al gruppo guidato da Eugenio Corini, uno dei principali valori aggiunti alla base della scalata che ha condotto la formazione rosanero fino al sesto posto in graduatoria.