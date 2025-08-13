Palermo, Capozucca: “I rosanero sono i super favoriti per andare in A”

Il dirigente sportivo ha rilasciato qualche dichiarazione riguardante la Serie B, indicando il Palermo come la possibile vincitrice del torneo

⚽️ 13 agosto - 08:10

Stefano Capozucca, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW, soffermandosi anche sul campionato di B, prossimo all'inizio:

Al momento il mercato va un po' a rilento...

"Fa parte della crisi che c'è in tutti i settori. L'economia ha avuto un calo pazzesco. Mancano i soldi e si fa fatica. Tutti vogliono rinforzarsi, ma prima bisogna dare via gli esuberi. A parte il Napoli che s'è rinforzato le altre sono in attesa. E alla fine credo che il mercato si sbloccherà e chi dovrà rinforzarsi lo farà".

Retrocessioni e la nuova norma sui contratti: come la vede?

"Giusto così. Ma fondamentalmente il contratto con ingaggio differente in caso di retrocessione c'era già. Quando si retrocede non è soltanto un problema sportivo, ma economico. Ed è giusto che i calciatori abbiano una partecipazione nel fallimento della stagione".

E la B direttore?

"Il Palermo ha preso un allenatore che ha confidenza con la vittoria. Pippo è un vincente per natura, è esigente e cercherà di vincere anche questo campionato. Gli stanno allestendo una squadra competitiva e credo che il Palermo sia la super favorita per andare in Serie A".