Palermo-Benevento, i convocati di mister Agostinelli: non ci sono La Gumina e Simy

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Benevento, in programma al "Renzo Barbera" questo sabato alle 16:15, sono stati diramati i convocati di mister Andrea Agostinelli. Oltre al capitano Gaetano Letizia, out per infortunio, non prenderanno parte alla trasferta siciliana anche gli attaccanti Simy e La Gumina per scelta tecnica. Questo il comunicato del club giallorosso: