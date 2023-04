Benevento, Agostinelli lascia a casa La Gumina e Simy: a Palermo col falso nueve?

Le ultime in vista della sfida Palermo-Benevento, in programma sabato pomeriggio

"Agostinelli fa selezione in vista di Palermo". Apre così l'edizione odierna de "Il Mattino", che punta i riflettori in casa Benevento in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Per scelta tecnica, La Gumina e Simy non dovrebbero partire con la squadra. "La Gumina e Simy non hanno preso parte alla sgambatura finale né con i titolari, tantomeno con le riserve. Agostinelli ha intenzione di puntare solo su gente motivata e che dimostri di essere sul pezzo: evidentemente non ha riscontrato nei due la giusta connessione mentale con l’impresa che la squadra dovrà compiere per cercare di tornare in gioco per la salvezza", si legge.

Per l'occasione, il tecnico giallorosso starebbe pensando di utilizzare il "falso nueve". Nel corso della seduta di allenamento di ieri al "Vigorito",Agostinelli avrebbe schierato Ciano e Farias insieme in attacco senza un vero centravanti, con Carfora - che, appena rientrato dallo stage con la Nazionale Under 17, non si è allenato - che potrebbe essere impiegato dal primo minuto nel tridente.

Restano da valutare le condizioni di Paleari. Il portiere, che avverte ancora fastidio alla spalla, si è allenato con il gruppo ma senza disputare la partitella. Al suo posto, pertanto, dovrebbe giocare Manfredini. Indisponibile anche il capitano Letizia. "Per quel che riguarda il sistema di gioco, Agostinelli pare propendere per la difesa a tre (Veseli-Glik-Tosca) ma non è detta l’ultima parola", conclude il noto quotidiano.