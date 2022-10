Palermo, ansia per Elia: oggi esami al ginocchio destro. Bettella torna arruolabile

Il trauma distorsivo al ginocchio destro rischia di tenere lontana dal campo una delle note meno dolenti della sconfitta del Palermo contro il SudTirol . Con le sue accelerate, Salvatore Elia ha messo in seria difficoltà la retroguardia altoatesina, conquistandosi un calcio di rigore poi sottratto dal VAR ed una punizione a pochi centimetri dall'area. Tuttavia, nel corso della ripresa, l'esterno d'attacco arrivato in prestito dall' Atalanta ha dovuto concludere anzitempo la propria partita dopo essersi spostato nel ruolo di quarto basso di destra, uscendo dal campo zoppicando.

Una nota positiva per il tecnico Eugenio Corini, invece, è il ritorno nel gruppo del difensore Davide Bettella, recuperato dopo lo stop in via precauzionale con il Sudtirol per una distrazione muscolare arrivata nel corso di un allenamento all'Eithad Campus di Manchester nella scorsa settimana.