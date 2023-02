Palermo, alla pari con il Frosinone. Corini in Serie B può giocarsela con chiunque

Un'intera partita giocata più che alla pari contro il Frosinone , capolista inamovibile dell'attuale campionato di Serie B, dimostra come i rosanero siano a buon punto del percorso indicato dal tecnico di Bagnolo Mella. Nel giro di due giornate, il Palermo ha affrontato il Genoa che potrebbe essere considerato come il miglior organico della cadetteria, ed il Frosinone, ovvero la squadra che sta rendendo al meglio dall'inizio della stagione. Come sottolinea il quotidiano, le due sconfitte contro Cosenza e Venezia sono state il preludio del vero campionato delle "aquile", le quali hanno raccolto nove risultati utili consecutivi, miglior striscia positiva dell'attuale Serie B.

Il prossimo impegno del Palermo vedrà la compagine di Corini sfidare il SudTirol, autentica rivelazione in cadetteria, reduce da un pareggio in casa del Cosenza che è stato comunque utile per staccare di un punto la Reggina ed agganciare il terzo posto occupato dal Bari. Il GdS evidenzia come sia giusto restare umili e mantenere i piedi per terra ma, allo stesso tempo, sembra ormai riduttivo indicare il semplice mantenimento della categoria come obiettivo della formazione rosanero.