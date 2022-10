Palermo, ag. Elia: “Salvatore un valore aggiunto. Rammarico non aver vinto col Pisa”

"In termini di prestazione ho visto una squadra in ripresa. Anche più concreta. C’è il rammarico di non aver vinto la partita. Salvatore ha fatto una doppietta importante che con la maglia del Palermo è un valore aggiunto. Speriamo sia l’inizio di una lunga serie anche in termini realizzativi”.

Chiosa sulle big della Serie A: “L’Inter in Champions ha fatto una grande prestazione in un campo difficile proponendo anche un bel calcio. Poteva pure vincere la partita, contro una squadra importante. E questo sicuramente dà autostima per il futuro. Il Napoli sorprende in maniera piacevole. Ha affrontato l’Ajax esprimendo un calcio meraviglioso. Sicuramente può essere un serio candidato per lo Scudetto, bisognerà vedere se manterrà questo ruolino di marcia. Questo per gli azzurri è un anno importante. Juventus? Faccio fatica a trovare quali possano essere le motivazioni della stagione deludente. La vittoria contro il Torino dà una boccata d’aria. Sono comunque convinto che la Juve tornerà protagonista”.