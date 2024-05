Nesta: “Venezia favorita per la A, Catanzaro mina vagante. Il Palermo…”

Le parole del tecnico della Reggiana, Alessandro Nesta, in vista di playoff e playout.

“Playoff? Saranno partite totalmente diverse dal campionato. Si mescolano le carte, non puoi sbagliare, sono sfide strane, difficili, molto particolari”.

Sul fattore campo: “Sono vantaggi notevoli per Palermo e Catanzaro: sono le favorite per la semifinale”.

Sulle favorite per la A: “Come rose dico primo Venezia ha qualcosa in più e seconda la Cremonese, per il calcio proposto dico Catanzaro: sarà la mina vagante dei playoff”.