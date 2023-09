Nasce “FantaB”, il primo fantacalcio della Serie B: i dettagli

Un accordo che porterà ulteriore interesse verso una competizione già molto apprezzata per la qualità che offre ogni giornata su tutti i campi, come anche un maggiore slancio in termini di visibilità e appeal nei confronti di un brand in costante ascesa che pone l’accento sulla valorizzazione del talento.

“La partnership con Lega B nasce con l’intento di far divertire i tanti appassionati di calcio italiani e non solo, creando per la prima volta un gioco dedicato alla serie cadetta ed ai suoi incredibili tifosi, che potranno sfidarsi nello scovare i migliori talenti del futuro prossimo del calcio italiano”, ha dichiarato Alessandro Molinari, co-founder di Fantaking Interactive. “Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione: condividiamo con Lega B valori come innovazione, inclusione e lungimiranza. Siamo davvero impazienti di iniziare questo percorso assieme, in una stagione lunga e appassionante, che siamo sicuri ci riserverà emozioni e sorprese!”.

“Il calcio evolve, non solo in campo, ma anche fuori - ha evidenziato il presidente della Lega B Mauro Balata -. È per questo che con Fantaking Interactive, che ringrazio, abbiamo deciso di intraprendere il percorso del FantaB che siamo sicuri avvicinerà ulteriormente i tifosi della Serie BKT in Italia e nel mondo ai propri colori. In tal modo, i fantallenatori potranno scendere virtualmente in campo per vivere un’esperienza altamente immersiva, ammirando ed esultando alle gesta dei tantissimi talenti che il nostro campionato mette in vetrina. Passione, coinvolgimento e imprevedibilità rappresentano così gli ingredienti perfetti per un mix di emozioni che vivremo nell’arco di tutta la stagione e che verranno amplificati dal FantaB”.

Nata nel 2013, Fantaking Interactive si è affermata nel corso degli anni come azienda di riferimento in Italia (e non solo) per lo sviluppo di fantasy games e soluzioni dedicate a brand, Leghe ed editori. Vanta collaborazioni con clienti come Gazzetta dello Sport, Lega Basket ed Euroleague, e da oggi aggiunge la prestigiosa partnership con Lega B.

Inventato negli anni ’90 dal giornalista Riccardo Albini, il fantacalcio è uno dei giochi più apprezzati dagli “amanti del pallone” che in Italia coinvolge, al momento, una fetta consistente di popolazione (oltre 6 milioni).

L’applicazione di riferimento per iniziare a giocare si chiama “FantaB” ed è disponibile negli store iOS e Android.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.