Nainggolan sui social: “De Rossi? Lo sento spesso, mi ha chiamato alla Spal”

Attualmente svincolato dopo essere stato inizialmente sospeso dall'Anversa per motivi disciplinari, Radja Nainggolan, è tornato a parlare ospite a "Tradizione Romanista" in diretta su Instagram toccando diversi argomenti. L'ex Cagliari ha ripercorso la sua esperienza alla Roma, passando per i rapporti tra Totti e Spalletti, fino ad arrivare al suo futuro.

“Ormai sono troppo vecchio per tornare alla Roma. Vivo per il calcio ma a modo mio, altri vivono per il calcio per quello che deve essere. Però in campo ho sempre dato tutto. Ho ancora casa a Roma, potrei tornarci a vivere. Spalletti e Totti? Hanno avuto momenti migliori all'inizio e poi momenti un po' più difficili, ma se chiedi a Totti se pensa che Spalletti sia bravo come allenatore ti dice di sì. Vederlo giocare poco nelle ultime partite è stata una delusione per i tifosi. Però Spalletti è un grande allenatore, si vede anche al Napoli. Lui preferiva altri giocatori".