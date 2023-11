Mutti: “Esoneri illogici, è una B terribile. Favorite? Il Palermo ha top player”

Le parole del tecnico: "La Cremonese può giocarsi la promozione diretta con Parma, Venezia e Palermo, tutte squadre ben attrezzate".

"L’ansia da classifica sta facendo compiere passi illogici. È come dire: abbiamo sbagliato programmazione. Qualcosa non quadra. Praticamente la metà delle squadre ha già cambiato guida tecnica, eppure non vedo grosse responsabilità degli allenatori. È una Serie B terribile". Lo ha detto Bortolo Mutti, intervistato ai microfoni di "TuttoB.com". Diversi i temi trattati dal tecnico ex Palermo: dalla scelta da parte del Como di sollevare dall'incarico Moreno Longo, affidando la guida tecnica della prima squadra di Cesc Fabregas, alle prestazioni offerte fin qui da Cremonese, Parma e dalla squadra di Eugenio Corini. Ma non solo...

ESONERO LONGO -"Ha spiazzato tutti perché non c’erano motivi validi per arrivare a una decisione del genere. Con Longo la squadra ha fatto bene, espresso un buon gioco ed è salita fino al sesto posto; insomma una bella realtà. È un esonero incomprensibile. Certo, Fabregas è un personaggio carismatico, ma la decisione di affidargli la panchina mi pare azzardata. La nuova regola che consente a un allenatore esonerato entro il 20 dicembre di poter firmare per un altro club nella stessa stagione sportiva? È una sorpresa, ma fa parte del diritto al lavoro. Certo, la svolta preclude possibilità ad altri allenatori, ma è accettabile. Il mercato del lavoro è un mercato aperto e la categoria ha accettato il cambiamento ritenendo che alla base ci siano ragioni valide".

DALLA CREMONESE AL PALERMO -"La Cremonese affidandosi a Stroppa ha scelto un allenatore importante e collaudato per la categoria, la squadra è ben strutturata e sta recuperando terreno in classifica: la vittoria di Brescia è una prova di forza. Il Lecco ha fatto fatica all’inizio, pagando l’impatto con la Serie B, ma con l’arrivo di Bonazzoli sta ottenendo risultati sorprendenti: la vittoria contro il Parma capolista, sebbene ridotto in dieci, è un bel segnale. Anche Bari e FeralpiSalò con Marino e Zaffaroni hanno fatto registrare miglioramenti. Se la Cremonese può giocarsi la promozione diretta? Sì, con Parma, Venezia e Palermo, tutte squadre ben attrezzate. La Cremonese ha una rosa importantissima, una società forte alle spalle, e ha maturato la convinzione di poter competere per uno dei primi due posti. Vale lo stesso per il Palermo, che dispone di top player per la categoria (Lucioni, Brunori...). Tra le outsider ci sono il Catanzaro e il Modena. Per la Serie A, passando dalla porta principale, sarà una lotta ristretta a 4-5 squadre".

KO PARMA E CATANZARO - "Il Lecco non è la cenerentola, ora ha intrapreso la strada giusta, crede nella salvezza e ha capito che può giocarsela alla pari delle altre. Il ko del Parma sorprende sì, ma relativamente perché la capolista ha l’attenuante di aver giocato in inferiorità numerica per gran parte della partita. Il Catanzaro? È un momento un po’ sofferto. Una flessione ci sta. Certo, tre ko sono pesanti ma sono arrivati contro squadre di un certo spessore, quali Como, Modena e Venezia. Diciamo che vanno riconosciute al Catanzaro delle attenuanti. Detto questo, i calabresi sono una sorpresa trattandosi pur sempre di una neopromossa, ma non molleranno e si giocheranno i playoff, forti di una buonissima squadra e di uno staff tecnico e dirigenziale di ottimo livello".

ZONA RETROCESSIONE -"In Serie B non si può mai stare tranquilli. Tante squadre che attualmente stazionano a metà classifica possono essere coinvolte nella bagarre per non retrocedere. Ternana e Ascoli sono quelle che mi sembrano più in sofferenza e, nonostante un buon organico, credo che saranno destinate a un campionato tribolato. Lo Spezia è lì in fondo, ma non c’entra nulla e ne uscirà. Il Lecco è in grande salute e può giocarsela e anche la FeralpiSalò sta lottando. È una Serie B bella e ben strutturata sia in testa che in coda", ha concluso Mutti.

