Monza, Brocchi: “Contro la Reggiana con lucidità e cattiveria. Balotelli ko”

“Una partita importante per la classifica, per le nostre sicurezze. Sabato abbiamo giocato sotto ritmo, con poca pulizia tecnica, succede come è capitato anche alle altre. Con la Reggiana dobbiamo agire con lucidità e voglia di vincere; la speranza è quella di riuscire a fare quello che abbiamo provato”.

Così il tecnico del Monza Cristian Brocchi in vista del prossimo impegno della squadra: impegnata questa sera al ‘U-Power Stadium’. Dopo il ko contro la Reggina, per i brianzoli, arriva il match interno contro la Reggiana, una sfida che come spiega il tecnico

“Loro nell’ultima gara erano partiti bene e poi hanno dovuto giocare in dieci, con l’inerzia mutata. Sono una squadra veloce, abile a ripartire e che ha buon palleggio, difficile come tutte in B. Dispiace non avere Balotelli che si è fatto male”.