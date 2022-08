Meluso: “Stulac da A, rosa con Corini in ottime mani. Genoa? È la squadra da battere”

Archiviato il pareggio in casa del Bari, Il Palermo si prepara a scendere in campo per la terza giornata di campionato di Serie B che vedrà i rosanero affrontare l'Ascoli di Cristian Bucchi. Intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb", l'ex direttore di Lecce e Spezia Mauro Meluso, ha fatto il punto sulle prime due giornate di campionato soffermandosi in particolare sulla sfida di sabato scorso tra i galletti e i siciliani.