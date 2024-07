Mantova, Mancuso: “Scelta giusta per me. Poca continuità? Sono quello di sempre”

"I primi giorni di ritiro sono stati super positivi. Mi sto ancora ambientando, ma le cose procedono a gonfie vele e alla grande. Il merito va anche ai ragazzi: siamo un gruppo importante e questo mi ha aiutato molto nel creare legami". Così Leonardo Mancuso , come riportato da "La Voce di Mantova". Dopo l'addio al Palermo ed il ritorno al Monza , l'attaccante classe 1992 ha scelto di sposare il progetto Mantova , firmando un contratto che lo legherà al club neopromosso in Serie B per i prossimi due anni più opzione.

"Sono una persona che vive di sensazioni. Quando è nata la trattativa, giorno dopo giorno ho iniziato a capire che fosse la soluzione giusta per me. E ad oggi, anche se so che è ancora presto, confermo questa sensazione. Sono molto fiducioso. Lo scorso anno ho visto diverse gare e highlights del Mantova. C’è un’idea chiara di gioco. È solo l’inizio, quindi non posso dire cosa mi ha colpito in particolare. Ma mi sto impegnando per imparare bene i meccanismi. Il mio obiettivo è inserirmi al meglio. Poi insieme ai miei compagni voglio divertirmi; il resto verrà strada facendo. Essendo un attaccante, gioco per segnare. Negli ultimi anni ho avuto poca continuità, ma sono quello di sempre. Qui c’è qualcosa di speciale. Vogliamo iniziare col piede giusto, costruendo la stagione poco per volta. Le cose cambiano alla velocità della luce in B, quindi servirà tanta calma e pazienza", ha concluso l'ex numero 7 rosanero.