Lega Serie B, Top 11 28ª giornata: c’è anche un giocatore del Palermo

In attesa delle gare del prossimo weekend, la Lega Serie B ha stilato la Top 11 del ventottesimo turno. Nel 4-3-3 virtuale è presente anche un calciatore del Palermo: il numero 26 rosanero Valerio Verre, tornato a disposizione del tecnico Eugenio Corini dopo due turni di stop a causa di una gastroenterite virale. Il migliore in campo, il centrocampista ex Sampdoria: una prova intensa, tre assist, l'impressione di poter inventare sempre qualcosa. Tra i protagonisti di giornata anche il portiere del Pisa, Nicolas.