Lega Serie B, “difensori goleador”: guida Zaro del Sudtirol, Marconi del Palermo…

"Tanti difensori goleador in questa Serie B. Giovanni Zaro del Sudtirol guida questa speciale classifica (che esclude i rigori) con 5 reti in 28 presenze e una doppietta decisiva nell'ultimo turno di campionato!

PS: menzione speciale per Tiago Casasola, autore di 6 gol di cui 5 su rigore", questo l'omaggio della Lega Serie B ai difensori del torneo cadetto che si sono resi protagonisti in zona gol. Spicca anche Ivan Marconi, calciatore del Palermo, a quota tre reti in campionato.