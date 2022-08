Lega B, highlights del Palermo e del torneo cadetto: accordo con AdPlay. La Rai…

Accordo con AdPlay per la visione gratuita degli highlights del campionato di B

Mediagol ⚽️

"Un ulteriore passo per diffondere la Serie BKT nel mondo e stare ancora più vicino ai propri tifosi. È questo il significato dell’accordo fra AdPlay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, e la Lega Nazionale Professionisti Serie B che si traduce in una nuova piattaforma tecnologica in grado di distribuire gli highlights del campionato Serie BKT", è la nota diramata dalla Lega B attraverso il suo sito di riferimento. "In questo modo i tifosi avranno un ulteriore strumento, gratuito e disponibile sul proprio sito preferito, per seguire il Campionato degli Italiani che, da alcuni anni, si distingue per la molteplicità delle offerte e dei canali di distribuzione in grado di soddisfare le diverse esigenze degli appassionati", si legge.

"La Lega Serie B è sempre più impegnata ad ampliare i propri canali di diffusione per stare vicina ai propri tifosi utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione - ha dichiarato il presidente Mauro Balata -. Lo fa con partner di assoluto livello, come nel caso di AdPlay, a dimostrazione dell’importanza di un campionato che per credibilità, contendibilità e valore delle squadre si è affermato a livello internazionale attraverso la distribuzione in 40 Paesi in tutto il mondo".

La nuova piattaforma multimediale di Lega Serie B verrà distribuita tramite il Video Player proprietario sviluppato dalla stessa AdPlay, sia tramite App per CTV (TV connesse) sia all’interno di una sezione dedicata del sito highlights.legab.it che sarà implementata e gestita sempre dalla società incaricata del progetto.

Nei termini dell’accordo biennale, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, vi sono inoltre la gestione e diffusione degli highlights tramite i principali canali social di Lega B - tra cui Youtube, TikTok e altri - da parte della media holding milanese. Gli highlights saranno disponibili per la visione a partire da 3 ore dopo il termine delle singole gare - o dopo le ore 23.30 per le partite il cui inizio è fissato dopo le ore 15.00 - e per gli 8 giorni a seguire.

"Dopo l’accordo da poco ufficializzato con Lega Serie A - ha detto Marco Valenti CEO di AdPlay -, è per noi motivo di grande orgoglio mettere a disposizione anche di Lega B un prodotto che ha come obiettivo quello di rendere la fruizione degli highlights del calcio italiano capillare, veloce ed immediata. L’accordo con Lega Serie B ci consente di arricchire la suite di contenuti video e di raggiungere qualsiasi tifoso in modo efficace e on-demand tramite device e canali differenti, social inclusi".

Inoltre, gli highlights del campionato di Serie B saranno trasmessi all’interno del programma "Casa Italia" della Rai, ogni martedì a partire dal prossimo 20 settembre. Gli highlights del campionato di Serie BKT per la stagione 2022/2023 saranno visibili anche all’estero grazie ad un accordo con Helbiz.