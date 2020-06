Juve Stabia, Caserta: “Stop nel nostro momento migliore, abbiamo lavorato sulla testa”

Fabio Caserta non vede l’ora di ritornare in campo.

Il tecnico della Juve Stabia che nelle ultime settimane è stato anche accostato al Palermo, nel corso di un’intervista concessa alla redazione di tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni legate alla ripresa del calcio giocato.

“Abbiamo lavorato molto sulla testa, poi per fortuna sono ripresi almeno gli allenamenti a gruppetti, c’era per prima cosa da rimettere in condizione i ragazzi: ma pensate che non potevamo neppure usare il pallone. Adesso stiamo piano piano tornando alla normalità, ma non è semplice come può sembrare. I valori saranno sicuramente azzerati, solo il Benevento può continuare ad aspirare a un campionato a parte perché ha ottenuto molto margine di vantaggio prima della sosta. Adesso saranno gare particolari, diverse tra loro, e ai miei chiedo massima concentrazione e attenzione, senza depressione dopo una sconfitta ed esaltazione dopo una vittoria: il tempo tra una partita e l’altra sarà pochissimo, non ce ne sarà per pensare. Abbiamo subito lo stop nel nostro momento migliore, adesso, come ho detto, è tutto da rivedere. La cosa da capire, è che alla ripresa vanno conquistati quanti più punti possibile, nel minor lasso di tempo: la salvezza rimane il primo obiettivo”.