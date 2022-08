Gianluca Di Marzio: “Serie B di quest’anno campionato affascinante. Su Parma e Bari…”

“Da 16 anni non c’è un campionato di Serie B così affascinante con piazze così importanti, dalle tradizioni importanti… a partire da quelle che si sfidano stasera in questo open Day di B, Parma-Bari. Campionato in cui si respirerà storia vera con squadre che hanno vinto titoli e scudetti , ci sono campioni veri come Fabregas e Buffon solo per citarne alcuni.