Genoa-Benevento, Paleari: “Se riesci a fare risultato in un contesto del genere…”

Il portiere del Benevento Alberto Paleari è stato uno dei protagonisti del pareggio maturato contro il Genoa di Blessin . Parate di spessore e interventi miracolosi per il classe 1992 che ha tenuto la propria porta inviolata contro il Grifone. Al termine del match, lo stesso Paleari è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione offerta dal Benevento di Caserta . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sono contento. Siamo venuti a Genova con la voglia di fare una partita di sacrificio e di lottare pallone su pallone. E' stata una partita sofferta, ma credo che un minimo si sia visto lo spirito della squadra. Venire qui e riuscire a dimostrare contro una corazzata come il Genoa è sicuramente importante. Dobbiamo renderci conto che in qualche gara è utile coprirsi di più per poi sfruttare le ripartenze con i nostri attaccanti. E' difficile capire prima di una partita ciò che bisogna fare con certezza, ma se riesci a fare risultato in un contesto del genere si deve vedere il lato positivo. Da qui potrebbe partire un buon filotto, dando soddisfazione ai nostri tifosi in casa".