GDS: “Brunori sempre in dubbio, Baniya osservato speciale”

Dopo la prima vittoria casalinga, il Palermo punta a prolungare la serie positiva mercoledì sera contro un Mantova in difficoltà

⚽️ Mediagol 28 ottobre - 07:00

L'edzione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sui possibili stop di Brunori e Baniya per la partita di mercoledì contro ii Mantova.

Nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria casalinga della stagione contro la Reggiana, che il Palermo deve già concentrarsi sul prossimo impegno contro il Mantova, in programma mercoledì alle 20:30. La squadra di Dionisi è tornata subito in campo ieri mattina a Torretta per prepararsi alla sfida contro i virgiliani guidati da Davide Possanzini, ex rosanero, che arriva all’incontro dopo una sconfitta in trasferta contro la Sampdoria.

I rosanero, forti di due risultati utili consecutivi, puntano a prolungare la striscia positiva contro un avversario in difficoltà, che ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro gare. Dionisi dovrà però monitorare attentamente le condizioni dei suoi giocatori, provati dalla partita intensa di sabato contro la Reggiana. Particolare attenzione sarà riservata a Baniya, uscito all'inizio del secondo tempo per un fastidio muscolare: il tecnico ha rassicurato che non dovrebbe essere nulla di grave, ma si attende ancora l’esito degli esami. Restano in dubbio anche Brunori, Saric e Lucioni: solo il capitano potrebbe tentare un rientro, mentre Saric e Lucioni resteranno a riposo e non saranno convocati per la trasferta.

Probabile che Dionisi attui qualche rotazione per gestire meglio le energie dei giocatori più utilizzati. In mezzo al campo potrebbe tornare titolare Ranocchia, rimasto in panchina per tutta la partita contro la Reggiana, al posto di Verre. In difesa, Nedelcearu è pronto a sostituire Baniya, mentre Lund potrebbe rilevare Ceccaroni, uscito per crampi sabato.

Intanto cresce l’attesa tra i tifosi rosanero: sono già stati venduti oltre 800 biglietti per il settore ospiti, e si va verso il tutto esaurito, con i 947 posti che potrebbero presto essere occupati interamente dai sostenitori del Palermo.