Frosinone, Angelozzi: “Richieste per Caso, in caso di cessione…”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto del Frosinone Kevin Bonifazi, il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi ha fatto il punto sul mercato dei giallazzurri in entrata e in uscita.

"Abbiamo avuto richieste per Caso, Baez e Bidaoui, se dovessero uscire arriverà qualcuno in quella zona. Non stiamo cercando un attaccante".

Angelozzi si è poi soffermato sull'operazione con l'Atalanta per Zortea: "Loro stanno riflettendo, non possiamo mettere fretta alle persone. Vediamo che succede. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità".

In conclusione, Angelozzi si è espressi sulla situazione di Zerbin: "Ci piace come giocatore ma non dipende solo da noi. Stiamo guardando lui ma anche altri perchè se poi Zerbin non arrriva non possiamo rimanere fermi".

