Focolaio Reggina: altre tredici positività al Covid-19, il totale dei casi sale a 18

La Reggina rende noto di avere riscontrare altre 13 positività al Covid-19: chiude il centro sportivo a tifosi e addetti ai lavori

Focolaio in casa Reggina che, dopo il ciclo di tamponi molecolari effettuati, ha riscontrato altre 13 positività al Covid-19 . Contagi che si vanno a sommare ai 5 già resi noti nei giorni precedenti e già posti in isolamento. I calciatori negativi saranno sottoposti ad un nuovo giro di tamponi prima di riprendere gli allenamento dopo la sosta natalizia. A darne notizia è lo stesso club tramite una nota ufficiale.

"Reggina 1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari effettuato giovedì 30 dicembre, sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi.

La situazione rimane monitorata giorno per giorno, i soggetti in questione restano in isolamento domiciliare unitamente al resto del gruppo squadra.