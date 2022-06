Ferrieri Caputi prima donna ad arbitrare in Serie A. Rocchi: “Lo merita”

Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitro donna in Serie A. L'ufficialità arriverà il prossimo 1° luglio in sede di conferenza stampa a Firenze. La 32enne originaria di Livorno ha diretto lo scorso 25 maggio la sfida tra Feralpisalò e Palermo, dopo aver arbitrato a dicembre 2021 un'altra partita dei rosanero. Il match era quello contro il Monopoli andato in scena allo Stadio "Renzo Barbera".