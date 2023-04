Feralpisalò, battuta la Triestina: arriva la prima storica promozione in Serie B

La Feralpisalò festeggia con due giornate d'anticipo la matematica promozione in Serie B , la prima nella storia del club lombardo. Quasi un anno dopo aver incontrato il Palermo nella semifinale dei playoff della passata stagione, in cui si è instaurato un ottimo rapporto tra le due piazze, c'è la possibilità che i due club si ritrovino (con i rosanero ancora in lotta per un posto nel minitorneo post campionato).

Ai gardesiani è bastata la firma di Karlo Butic per ottenere tre punti pesantissimi. Il sinistro dalla trequarti dell'attaccante croato non era irresistibile ma il portiere della Triestina, Davide Mastrantonio, ha lasciato sfilare lentamente il pallone tra le proprie gambe. Trionfo per il tecnico Stefano Vecchi che ha vinto matematicamente il girone A di Serie C ottenendo alla trentacinquesima giornata un totale di 68 punti, distanziando di sette lunghezze il Lecco secondo in classifica.